Пожалуй, наиболее яркой и отличительной чертой подавляющего большинства представителей «многострадального» народа является неприкрытый цинизм и многоликость. Эти не лучшие черты человеческого характера в одинаковой степени присуще, как, примеру, мяснику с ереванского базара, так и общественным персонам, деятелям культуры, политикам и политологам.

Подобно хамелеонам политические деятели соседней страны мгновенно меняют свой окрас в зависимости от политической конъюнктуры. И что примечательно, такие люди даже не понимают, что в нынешнее время разворошить их прошлое, извлечь на божий свет один из многих ликов и сравнить с нынешней маской, плевое дело. Сам политик может забыть свое прошлое (или сделать вид, что забыл), но в Интернете все ходы записаны. И при сравнении прошлого и настоящего выявится разительная перемена.

Одним из таких мимикрирующих личностей является ярый антитурок и азербайджанофоб российский политолог армянского происхождения Андраник Мигранян. Его смело можно назвать классическим политическим хамелеоном, который вчера еще был «за», сегодня – «против».

Сегодня этот «народный герой» (каков народ, таков и герой) стоит бок о бок экс-президентом Армении Робертом Кочаряном и участвует в шествии, которое безостановочно скандирует «Армения без турок». К этому ксенофобскому выкрику мы еще вернемся, а пока поговорим о многоликом Андранике.

В недавнем, по историческим меркам, прошлом, а именно в 2001 году по инициативе Госдепа США была создана армяно-турецкая комиссия по примирению (TARC), в состав которой вошел и «герой нашего времени» Андраник Мигранян. По итогам работы комиссии Мигранян даже высказал предположение о том, что «граница, возможно, откроется уже в этом году». За это он оказался в опале и подвергался жесточайшей критике со стороны пропагандистской машины второго президента, то бишь Роберта Кочаряна.

Спустя некоторое время Мигранян держит путь на Запад, где с 2008-го по 2015-ый год занимает должность глава нью-йоркского представительства Института демократии и сотрудничества. Кстати, по утверждению В. В. Путина, эта была одна из двух существующих российских неправительственных организаций за рубежом, получающих финансирование из России.

То есть, сокурсник Лаврова, коим является Мигранян, наслаждаясь благами западной демократии, получал неплохие деньги из страны, которую при всем желании демократической назвать никак нельзя. Ушлый такой хамелеон.

Но вскоре «западная ряса» ему надоела, и он вернулся в Россию. А заблистал «несостоявшийся демократ» в апреле 2018 года, после так называемой «бархатной революции» в Армении. Возмущенный до кончика хвоста тем, что Армения, после прихода к власти Пашиняна, начнет дрейф в сторону Запада, уплывая из сферы российского влияния, политический хамелеон запомнился тем, что в оскорбительной форме высказался в адрес своих соплеменников.

«Охлос, эта чернь, грязь будет диктовать кому и как жить в стране?! Позор! Мне стыдно, что я армянин в таких случаях!», — в сердцах заявил Мигранян.

Понятно, что родиться армянином – это все равно, что родиться с клеймом вора на лбу, но слова Миграняна имели иной контекст. Ему, как армянину, пришлось бы облизывать не российское блюдо, а западное. Но как показало время, к счастью Андраника, этого не произошло.

И вот сегодня этот стыдящийся своей национальности (повторимся, вполне справедливо) человек в Ереване, вместе с Кочаряном, под национальные песни-пляски участвует в политической акции. Естественно, позорно проигравшая на поле боя в ходе 44-дневной войны Армения песнями и плясками никак не изменит сложившуюся в регионе геополитическую реальность. Один в свое время, будучи подшофе, уже танцевал в Шуше. Чем закончились эти пляски, известно всем.

И последнее. Возвращаясь к ксенофобскому выкрику «Армения без турок». Во-первых, в Армении нет ни турок, ни азербайджанцев (хаи нас также называют турками). Во-вторых, подобные расистские высказывания могут дорого обойтись «многострадальным».

Однажды, выступая с подобными лозунгами в конце 80-ых годов прошлого века, армяне уже совершили роковую ошибку. Армянских сепаратистов абсолютно не интересовала судьба своих соплеменников в Азербайджане, в результате чего большинству из них пришлось покинуть нашу страну. Но даже во время Первой Карабахской войны и после нее, в Азербайджане продолжали жить десятки тысяч армян.

Так вот, сегодня хаи рискуют повторить эту ошибку. Правило бумеранга никто не отменял, и если в Турции начнутся акции с лозунгом «Турция без армян», мало не покажется. И если такое произойдет, то уверен, что большинство армян выступят с заявлением о вековой «дружбе» турок и армян. Тут уже не до осточертевшего «геноцида» будет. И не удивлюсь, если в первых рядах радетелей дружбы будет и многоликий Мигранян…

Сергей Иванов, автор Minval.az