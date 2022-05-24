Силы специальных операций Украины опубликовали видео, на котором дрон-камикадзе Switchblade уничтожает российский танк.

«По данным наших воинов, российские оккупанты на одной из позиций спокойно распивали спиртное, сидя на броне своего танка. Впрочем, привычное для россиян занятие было внезапно прервано неожиданной атакой с воздуха. Современный беспилотник-камикадзе, оснащенный мощной взрывчаткой, влетел прямо в танк, нанеся противнику невосполнимые потери», — сообщили спецназначенцы.