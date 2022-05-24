Задачи «специальной» военной операции в Украине будут выполнены, Россия не форсирует сроки, заявилс РФ Николай Патрушев.

«Мы не гонимся за сроками», — сказал Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты». «Все цели, поставленные президентом России, будут выполнены. Иначе и быть не может, поскольку правда, в том числе историческая, на нашей стороне», — заявил Патрушев.

«Судьбу Украины будет определять народ, проживающий на ее территории. Хотел бы напомнить, что наша страна никогда не распоряжалась судьбами суверенных держав», — утверждает секретарь Совбеза РФ.