В Украине погиб племянник бывшего командующего миротворческим контингентом России в Карабахе, замкомандующий войсками ЮВО — генерал-лейтенанта Рустама Мурадова.

По данным «Базы», 27-летний Салман Сулейманов был командиром взвода. В начале января его с сослуживцами перебросили к границе с Украиной. В конце апреля Салман погиб во время боевых действий.

Сам генерал-лейтенант Мурадов в это время находился в госпитале после ранения, полученного в Украине. Когда ему сообщили про смерть племянника, Мурадов попросил найти хотя бы одну кость, чтобы можно было его похоронить.

По словам источника «Базы», в итоге останки Салмана привезли на родину в Дагестан, в Дербентский район. Генерал отпросился из госпиталя на похороны.