И Россия, и Беларусь, и русский, и белорусский народы, которые, скажу откровенно, я считаю единым народом культурно, этнически и семейно… Кстати, как и украинский.

Об этом помощник президента России и руководитель российской делегации на переговорах Москвы и Киева Владимир Мединский заявил в эфире программы «Контуры» на ОНТ.

«Мы знаем о том, что такое большая война, не по рассказам, не по кино. Мы это видели сами. Нам не надо агитировать за сохранение исторической памяти, нам не надо ничего выдумывать, ничего скрывать. Нам надо просто правду говорить. Правда заключается в том, что Советский Союз в годы Второй мировой войны взял на себя уничтожение примерно 2/3, от 64 до 68% по разным оценкам, военного, промышленного и человеческого потенциала объединенной нацистской Европы. Остальную треть взяли на себя союзники наши вместе взятые», — добавил он.