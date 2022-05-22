На востоке Украины украинские артиллеристы благодаря разведке пограничников уничтожили понтонную переправу российских войск, когда по ней двигался вражеский танк.

Об этом в «Телеграме» сообщает Министерство внутренних дел Украины.

«Аэроразведчики Государственной пограничной службы Украины обнаружили, что россияне наладили через реку переправу. Построив понтонный мост, они собирались переправить около десятка единиц бронированной техники.

Своевременная передача информации к артиллеристам ВСУ внесла коррективы в планы захватчиков и точным выстрелом была разрушена переправа вместе с танком противника, который в это время на ней и находился».

Российские войска совместно с уцелевшими БМП и танками пытались скрыться из-под огня ВСУ. Однако благодаря беспилотнику украинские артиллеристы добили несколько российских солдат и единиц их техники.

