В Карсе состоялся День наблюдателя высокого уровня полевых учений «Гейдар Алиев-2022 (Турция-Азербайджан).
Об этом говорится в сообщении Министерства национальной обороны Турции в соцсети «Твиттер».
Bizi birbirimize bağlayan sarsılmaz kardeşliğimizdir! 🇹🇷🇦🇿
Azerbaycan Türkü kardeşlerimizle beraber Kars’ta icra ettiğimiz “Haydar Aliyev-2022 (Türkiye–Azerbaycan) Fiilî Atışlı Ortak/Müşterek Tabur Görev Kuvveti Arazi Tatbikatı”nın Seçkin Gözlemci Günü gerçekleştirildi. pic.twitter.com/5I0zfdwoCU
— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 22, 2022
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