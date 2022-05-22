Вступление Украины в Евросоюз может занять 15 или 20 лет. Украинским властям следует прислушаться к предложению президента Франции Эммануэля Макрона об альтернативном варианте.

Об этом говорится в заявлении министра-делегата Франции по европейским делам Клемана Бона.

«Вы должны быть честными. Если мы говорим, что Украина вступит в ЕС через 6 месяцев, 1 или 2 года, то мы лжем. Это неправда. Вероятно, 15 или 20 лет», — цитирует заявление Бона телеканал TF.

Министр напомнил, что Макрон предложил Украине альтернативный вариант интеграции в ЕС — европейское политическое сообщество. По его мнению, украинским властям следует воспользоваться предложением президента Франции.