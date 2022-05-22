Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Джордж Оруэлл в своем романе «1984» писал не про тоталитаризм в СССР, а про крах либерализма в своей стране, передает E1.ru.

В ходе выступления на «Битве ораторов» в Екатеринбурге Марии Захаровой задали вопрос, что отвечать друзьям и родным, которые находятся за границей и считают, что обстановка в России является отражением романа-антиутопии «1984», в то время как россияне чувствуют подъем патриотизма.

Захарова ответила, что много лет считалось, что Оруэлл в своей книге описал тоталитаризм, однако автор описал конец либерализма.

«Он написал, как либерализм заведет человечество в тупик. Он не писал про СССР, он писал про общество, в котором жил, про крах идеи либерализма. <…> Поэтому скажите, что он писал не про нас, а про них. Это вы за рубежом живете в фантастическом мире, где можно человека отменить», — заявила представитель МИДа.