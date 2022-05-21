В Москве из Музеона исчез памятник Сахарову, сообщает «Мемориал.

Сотрудники «Мемориала» проводили экскурсию в честь дня рождения академика Сахарова и обнаружили, что скульптура авторства Григория Потоцкого отсутствует.

Охрана сказала, что памятник на реставрации, однако информационный центр парка Горького сообщил, что не располагает сведениями о перемещении скульптуры.

Одновременно с пропажей памятника в Музеоне в Ханкенди сегодня состоялась церемония открытия скульптуры Григория Потоцкого у школы №8. Причем с надписью «Мужайтесь, армяне, ваше дело правое».

На открытии памятника присутствовал майор российского миротворческого контингента Виталий Фомин.