ВС Армении накануне встречи лидеров в Брюсселе, 20 мая вечером обстреляли позиции азербайджанской армии на Кельбаджарском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

Обстрел производился противником с позиций, расположенных недалеко от жилого пункта «Ашагы Шорча» Башаркечарского района по позициям ВС Азербайджана в жилом пункте «Еллиджа» Кельбаджарского района.

«Подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры», — заявили в Минобороны республики.