Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо предупредил об опасности «продовольственной войны» с непредвиденными последствиями в случае сохранения проблем с поставками украинского зерна, сообщает ТАСС.

«Все экспертные оценки указывают, что единственная возможность преодолеть дефицит зерновых зависит от создания защищенных коридоров для транспортировки пшеницы по морю с Украины. Наземными маршрутами это слишком затруднительно. Есть угроза не простого продовольственного кризиса, а настоящей продовольственной войны с непредвиденными последствиями», — сказал Ди Майо в опубликованном в субботу интервью в газете «Стампа». Он отметил, что со стороны РФ было бы важным сигналом «сотрудничество в создании этого коридора в Черном море».

Согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), на долю РФ и Украины приходится 30% всего мирового экспорта зерновых. В наибольшей степени ухудшение ситуации с продбезопасностью грозит таким странам, как Йемен, Сомали, Южный Судан и Афганистан.

Как объявил Ди Майо, 8 июня Италия совместно с ФАО проведет мероприятие с участием представителей стран Средиземноморья, посвященное обеспечению продбезопасности в регионе.