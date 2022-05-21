Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони считает, что Европа должен убедить украинские власти принять российские требования для урегулирования конфликта.

«Мир должен быть достигнут как можно скорее. Я считаю, что объединенная Европа должна внести мирное предложение, пытаясь сделать так, чтобы украинцы приняли условия Путина», — заявил лидер партии «Вперед, Италия» в Неаполе.

По словам Берлускони, которого цитирует информагентство askanews, отправка вооружений на Украину делает Италию соучастницей конфликта. «Если мы должны посылать оружие, то лучше бы это так не афишировать», — сказал экс-премьер.