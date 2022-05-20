Пожар, вспыхнувший в строящемся центре для беженцев рядом с международным аэропортом Женевы, вызвал в пятницу вечером серьезные сбои в воздушном сообщении. По меньшей мере девять самолетов, прибытия которых ожидали в 17:00 по местному времени (19:00 бак.вр.) и позже, были перенаправлены в другие аэропорты, а отправление не менее 13 лайнеров отложено, свидетельствуют данные электронного табло воздушной гавани.

Официальный представитель аэропорта Игнас Жанра заявил телерадиокомпании RTS, что «загорелось строящееся здание нового центра для просителей убежища, находящееся вне периметра аэропорта». По его словам, из-за дыма было решено приостановить прием воздушных судов. «Что касается отправления самолетов, то решение на этот счет принимают сами пилоты», — сказал Жанра.

Последний по времени рейс был отправлен, по данным табло аэропорта, в 20.20 (бак.вр.).

По сведениям пожарной службы Женевы, сигнал о возгорании поступил в 17:06 по местному времени (19:06 бак.вр.). Огонь вспыхнул на последнем этаже строящегося здания. Известно, что на крыше проводились изоляционные работы. Горение изоляционных материалов стало причиной густого черного дыма. Как сообщила газета Tribune de Geneve со ссылкой на пожарную служу, борьбу с пожаром осложняет наличие там десятка баллонов с газом, которые могут взорваться.

К горящему зданию направлены полтора десятка пожарных расчетов, работают водометы, заливая крышу водой. Причины пожара пока не известны. Местная пресса сообщает об одном пострадавшем.

