Командир спецотряда «Ахмат» Апти Алаудинов рассказал, что среди его военных нет делений на основе национальности и вероисповедания. В интервью «Комсомольской правде» он объяснил, что они воюют не за «клочок земли, а за то, чтобы духовные ценности оставались там, где должны быть».

По словам Алаудинова, он всю жизнь готовился к тому, что придет пророк Иса — Иисус, и он будет в его войске. «До появления Иисуса появится Имам Махди, предводитель всех мусульман. Он будет находиться в мечети, когда туда войдет Иисус. Они узнают друг друга и будут вместе молиться. Этот день ознаменует объединение войска мусульман и христиан в битве против дьявола, против антихриста», — поделился командир.

Алаудинов считает, что «нет ничего сверхъестественного» в том, что он называет отряд войском Иисуса. «Мы воюем против сатанистов. И победа, которую мы сегодня одерживаем, — это победа над темными силами. Чтобы это понять, надо прийти к Богу», — объяснил он и добавил, что войско будет только пополняться.