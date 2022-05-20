В целях предотвращения аварийных ситуаций на дорогах Главное управление Государственной дорожной полиции МВД Азербайджана обратилось к участникам дорожного движения с призывом быть внимательными на дорогах и соблюдать правила дорожного движения.

«В связи с высоким риском скольжения из-за мокрого дорожного покрытия в дождливую погоду, водителям необходимо снизить скорость движения на дорогах и соблюдать безопасную дистанцию между автомобилями.

Водителям длинномерных грузовиков и автомобилей с прицепами необходимо проявлять особую осторожность при ветренной погоде», — напомнили в Главном управлении.