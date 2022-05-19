Сабаильский райсуд удовлетворил представление о продлении меры пресечения экс-главе Шамкирского района Алимпаше Мамедову.
Таким образом срок ареста продлен еще на 5 месяцев, уточняет АПА.
Сабаильский райсуд удовлетворил представление о продлении меры пресечения экс-главе Шамкирского района Алимпаше Мамедову.
Таким образом срок ареста продлен еще на 5 месяцев, уточняет АПА.
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