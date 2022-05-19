Самое важное – чтобы Украина больше не стала такой, какой она была до 24 февраля.

Об этом заявил сегодня советник главы МВД Украины Антон Геращенко

«После нашей победы надо понимать, что нам нужно сделать из Украины Израиль – страну, которая будет дальше жить постоянно на границе с огромным враждебным государством, в котором будут продолжать нас ненавидеть, с ядерным оружием, которое будет снова пытаться на нас напасть», — отметил Геращенко в интервью журналисту Дмитрию Гордону.

