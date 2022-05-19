Иранские пограничники застрелили гражданина Азербайджана. Об этом сообщила Госпогранслужба Азербайджана.

В заявлении сказано, что 16 мая в пограничное управление Ирана поступила информация о том, что гражданин Азербайджана Мусаев Мирджавад Мирджалал оглы был убит иранскими пограничниками при попытке пересечь госграницу из Ирана в Азербайджан.

«18 мая тело Мирджавада Мусаева было официально принято с участием представителя прокуратуры и передано членам семьи. Иранской стороне направлен запрос о расследовании инцидента и сообщении о результатах», — заявили в госпогранслужбе.