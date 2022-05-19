Обнародован прогноз погоды на 20 мая.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Но утром и вечером местами вероятен дождь. Ожидается усиление северо-западного ветра.

Температура воздуха ночью составит 13-16° тепла, днем — 17-20° тепла. В Баку ночью — 13-15° тепла, днем — 17-19° тепла. Атмосферное давление повысится с 758 мм ртутного столба до 764 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70 %.

В некоторых районах Азербайджана местами ожидаются грозы, временами пройдут дожди. В горных и предгорных районах вероятен град. Ночью и утром будет туман. Умеренный западный ветер местами усилится.

Температура воздуха ночью составит 10-15° тепла, днем — 20-25° тепла, в горах ночью — 2-6° тепла, днем — 6-10° тепла.