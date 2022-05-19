Депутат Государственной Думы РФ, лидер партии «Родина» Алексей Журавлёв пригрозил в очередной раз уничтожением Швеции и Финляндии из-за желания этих стран вступить в НАТО.

По словам Журавлёва, в случае боевого конфликта с НАТО, который «станет уже ядерным, Финляндии и Швеции грозит полное уничтожение».

«Шведы и финны должны понимать простую вещь: мы с ними будем в прямом боестолкновении только в одном случае – если у нас будет война с НАТО! А война с НАТО – она будет не с какими-то беспилотничками! Она будет ядерной! И нам все равно, сколько уничтожать натовских стран – 28 или 32. Они должны это понимать четко», — заявил пропагандист в эфире шоу «60 минут» на «России 1».