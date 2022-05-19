Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар принял ветеранов Вооруженных сил Азербайджана. На приеме также присутствовал заместитель министра Юнус Эмре Караосманоглу.

Хулуси Акар выступил с речью, отметив достигнутые в Карабахе успехи.

«Наша цель – углубить братство между Турцией и Азербайджаном. Так что мы можем смотреть в будущее уверенностью». сказал Акар.

В ходе встречи азербайджанские ветераны подарили министру Акару государственный флаг страны.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği yönetimi ile Azerbaycan’ın Tek Vatan Harekâtı’nda gazi olan bazı Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri mensuplarını kabul etti. Kabulde, Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu da yer aldı.https://t.co/rxsIdItcEw pic.twitter.com/GEbyraiMTf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2022

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycanlı gazilerimizi kabulünde Karabağ’da elde edilen başarıya dikkati çeken bir konuşma yaptı. Azerbaycanlı gazilerimiz de Karabağ’da göndere çektikleri bir Azerbaycan Bayrağını Bakan Akar’a hediye etti.https://t.co/rxsIdIsEOY pic.twitter.com/szyWJfC45j — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2022