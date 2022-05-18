В ходе визита в Иран заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев провел встречу с министром иностранных дел Ирана Хосейном Амиром Абдоллахияном.

Согласно информации посольства Азербайджана в Иране, стороны выразили удовлетворение высоким уровнем развития двусторонних отношений и увеличением товарооборота между двумя странами, а также отметили важность начала реализации Меморандума о взаимопонимании по созданию новые пути сообщения между Восточно-Зангезурским экономическим районом Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Ирана.

Стороны также обменялись мнениями по актуальным вопросам повестки двустороннего сотрудничества. Мустафаев и Абдоллахиян высоко оценили экономическое, торговое, транспортное, гуманитарное и другое сотрудничество между двумя странами, а также состоявшиеся взаимные визиты на высоком уровне.

Также обсуждались вопросы регионального сотрудничества, представляющие взаимный интерес.