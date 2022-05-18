Главарь самопровозглашенной «ДНР» заявил, что сдавшихся защитников «Азовстали» нужно судить. «Трибунал над украинскими «неонацистскими военными преступниками» должен быть международным», — заявил Пушилин.

Также он сообщил, что «командиры самого высокого звена с завода «Азовсталь» пока не вышли».

Пушилин также высказался о возможной судьбе крупных предприятий в захваченном Мариуполе.

По его словам, завод «Азовсталь» снесут, а «Металлургический комбинат имени Ильича» восстановят.

Более 60% домов в Мариуполе не подлежат восстановлению, добавил главарь боевиков.

При этом, он отметил, что Мариуполь будет восстановлен с акцентом на курортный бизнес и в «ДНР» ожидают, что Россия поможет в этом.