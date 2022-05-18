Взвод боевых машин поддержки танков «Терминатор» впервые применили в боях на Донбассе. Ранее сообщалось, что БМПТ были замечены в районе города Северодонецк.

«Совместно с танковыми взводами БМПТ участвуют в огневом поражении украинских позиций, бронетехники, расчетов противотанковых ракетных комплексов», — сообщают РИА Новости со ссылкой на источник в ВС России.

Применение «Терминаторов» в боевых порядках танковых подразделений повышает огневую мощь и боевую устойчивость штурмовых групп бронетехники.

Боевые машины поддержки танков «Терминатор» приняты на вооружение российской армии в 2018 году. Их главное предназначение — поддержка и защита танков Т-72, Т-80 и Т-90 от живой силы противника, в том числе от гранатометчиков.