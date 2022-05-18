Командующие пограничными войсками стран СНГ на встрече в Туркестане (юг Казахстана) в среду обсудили вопросы сотрудничества в защите внешних границ Содружества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана.

Были также подведены итоги деятельности Совета командующих пограничными войсками (СКПВ) по формированию системы обеспечения пограничной безопасности и проведенных совместных специальных пограничных операций.

«Рассмотрены задачи СКПВ на предстоящий год и механизмы совершенствования обмена информацией, развития сотрудничества в научно-исследовательской и образовательной сферах», — говорится в сообщении.

В мероприятии приняли участие делегации пограничных ведомств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Следующее заседание СКПВ пройдет во втором полугодии 2022 года в Таджикистане.