Потери армии Российской Федерации в Украине могут составить мировой рекорд для войска, которое осуществило вторжение.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии, высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель на брифинге после заседания Совета Евросоюза на уровне министров по вопросам обороны в Брюсселе.

«Если это правда, что Россия потеряла около 15% своих войск с начала войны, — это мировой рекорд потерь армии, которая осуществляет вторжение в страну», — подчеркнул Боррель.

«И вы имеете перечень имущества, которое Россия похоже потеряла — танки, артиллерию, беспилотники. Это потери, которые были подтверждены. Это также невероятное количество потерь. Я не знаю, могут ли они восстановить эти потери. Но количество потерь российской армии действительно поражает», — сказал Боррель.