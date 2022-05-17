Скандальным в этом году выдался песенный конкурс «Евровидение» в Турине, победителями которого, как известно, стали представители Украины. Причем, в неприятный инцидент, помимо других стран, невольно был вовлечен и Азербайджан.

Так, делегации Азербайджана, Грузии и Румынии обвинили организаторов международного музыкального конкурса подмене оценок. Несмотря на то, что Азербайджан и Грузия отдали максимальный балл (12) Украине, оценки почему-то пополнили «копилку» представителя Великобритании.

Руководство Европейской телевещательной корпорации списало это на технические неполадки, что, прочем не помешало Общественному телевидению Азербайджана выступить с заявлением.

А глава румынской делегации Юлиана Марчук заявила, что самые высокие оценки, которые члены жюри от Румынии хотели направить Молдове, отдали Украине. Подчеркивается, что в результате изменений, которые внесли организаторы «Евровидения», молдавские конкурсанты не получили ни одного балла от румынской стороны.

Однако этот скандал — журнал, по сравнению с кино, которое продемонстрировали в России после победы Украины. Удивительно, но одной из первых, кто отреагировал на результаты «Евровидения», стала «говорящая голова» офиса Сергея Калантаряна (в миру Лаврова) Мария Захарова.

Вроде, никакой политической нагрузки в себе этот конкурс не несет, но Мария Захарова умудрилась перевести его в политическую плоскость. То обстоятельство, что именно Украина стала победительницей, вызвало у госпожи Захаровой необъяснимый приступ зависти и возмущения. Явные неудачи «второй в мире армии», увязшей по самое горло в украинском болоте, негативно отразились на психическом состоянии представителя МИД России, и она, едва не давясь от переполнявшей ее желчи, прокомментировала украинскую победу в своем телеграм-канале.

По ее словам, без этой победы «картина случившегося с этой страной не была бы полной».

«Национальные костюмы и инструменты, две Бабы-Яги на струнных, брейк-данс и кричалки про «Азовсталь». Европа аплодирует стоя. Занавес», — посетовала Захарова.

Ну что же, после окончательного фиаско Москвы в Украине, Захарова не будет испытывать трудности с трудоустройством, и без проблем может записаться в музыкальные критики.

Но мидовскую пропагандистку переплюнула другая одиозная гавкающая шавка Кремля, мать провокаторов — главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян. Видимо, возомнив себя королевой остроумия, Марго написала в своем телеграме, что не смотрит никогда этот конкурс: «Не люблю такую музыку. Зато в следующем году «Евровидение» будет проходить в России».

Оказывается, к Симоньян вернулось чувство примитивного «юмора», хотя накануне она привлекла внимание своим слезливо-сопливым постом, в котором отмечала свою ненадобность.

«…А мы — уйдем. За ненадобностью. Точнее, в связи с завершением периода надобности», — написала пропагандистка некоторое время назад.

Не знаем, то ли осознав свою сущность, то ли оговорившись «по Фрейду», она фигурально дала оценку своей натуре, представившись изделием номер 2. Наверное, это единственная правда, которая прозвучала из уст оголтелой пропагандистки.

Симоньян так же, как и коллега по пропагандистскому цеху Захарова, по-детски «мстят» Украине. И та, и другая, разочарованные несостоявшимся обещанным блицкригом в Украине, компенсируют неудачи российских военных, подобным словоблудием.

Изделие номер 2 армянского производства, как и большинство ее соплеменников, предпочитают ходить в «розовых очках», нежели взглянуть правде в глаза. Она мечтает о том, что в следующем году Украина будет в составе РФ, но придется ее снова разочаровать.

Провал РФ на внешнеполитическом поприще, согласно правилу цепной реакции, рано или поздно отразится и на внутренних настроениях в России. Так что, Симоньян не «острить» надо, а задуматься о своем будущем. Противозачаточные средства штопке не подлежат…

Сергей Иванов, автор Minval.az