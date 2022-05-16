Азербайджанская Общественная телерадиовещательная компания (ITV) распространила информацию о голосовании на Евровидении-2022.

«Заявляем, что направили организаторам конкурса названия стран, за которые проголосовало азербайджанское жюри. Согласно этому списку, 12 баллов было отдано Украине. В ответ организаторы конкурса настойчиво просили представителей Общественной телерадиовещательной компании огласить другие результаты в конце финального шоу, не приводя при этом никаких оснований. Мы решительно отказали в этом. Организаторам сразу же было отправлено официальное письмо с запросом, в котором говорилось, что мы обнародуем в прямом эфире не результаты, полученные у них, а голоса нашего жюри, а также предадим огласке этот вопрос. Только после этого нам сообщили о некоторой «странности», связанной с голосами 6 стран, в том числе Азербайджана, во время полуфинального этапа в четверг. Отметим, что в связи с этой «странностью» нам не предоставили никакой информации с четверга до субботы, до конца финала, никакие «доказательства» до сегодняшнего дня не представлены.

Несмотря на то, что во время эфира представитель Общественной телерадиовещательной компании был полностью готов огласить результаты голосования жюри в Азербайджане, организаторы конкурса не связались с Баку, обнародовали свои результаты от нашего имени. Они связали это с техническими проблемами.

Хотя никаких технических проблем с объявлением голосов в прямом эфире у нас не было. Еще раз подчеркиваем, мы не предоставили организаторам никакого права объявлять итоги голосования от имени Общественного телевидения.

Ждем официального ответа на этот вопрос и в зависимости от него планируем предпринять следующие шаги. Надеемся, что возникшая ситуация в ближайшее время будет урегулирована на справедливых условиях», — говорится в заявлении.