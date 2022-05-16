В Украине девять из десяти граждан страны могут оказаться за чертой бедности, говорится на сайте Программы развития Организации объединенных наций (ПРООН).

«По первоначальным оценкам ПРООН, затяжной конфликт приведет к тому, что девять из десяти украинцев окажутся в нищете или почти в нищете, а также поставит под угрозу почти два десятилетия достижений в области развития. Глубокие социальные и экономические шрамы останутся на протяжении поколений», — сообщили в этой организации.

Там указали, что правительство страны заявило о разрушении инфраструктуры «по меньшей мере на $100 млрд». «Половина предприятий страны полностью закрылась, а другая половина испытывает трудности», — сказано в сообщении.

ПРООН призвала оказывать Украине не только гуманитарную, но и адресную помощь, чтобы «остановить надвигающуюся катастрофу в области развития».