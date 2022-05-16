Под маской «расширения деятельности в Израиле» «Яндекс» активно вывозит в Тель-Авив сотни своих программистов и других сотрудников компании, пишут кремлевские ресурсы СМИ.

Помогите нам оперативно переехать в Израиль — с такой просьбой основатель и генеральный директор группы компаний «Яндекса» Аркадий Волож обратился к Нафтали Беннету. Информацию о планах Воложа распространило израильское издание Calcalist.

В послании к главе правительства страны он уточняет, что это — всего лишь перевод штаб-квартиры, сама же компания якобы продолжит оставаться в РФ. К слову, сам Волож в последние годы живет в Израиле после получения израильского гражданства в соответствии с обновленным законом о репатриации в 2017 году.

Копии письма с указанной просьбой также получили глава израильского Минфина Авигдор Либерман, руководитель МВД Аелет Шакед и министр науки и технологий Орит Фаркаш-Хакоэн.

«Я принял решение сделать Тель-Авив штаб-квартирой компании и привезти в страну сотни программистов, инженеров и специалистов по технологиям», — написал Волож в письме, озаглавленном «Яндекс — расширение деятельности в Израиле»,

Несмотря на то, что Волож, по его словам, пытается таким образом просто добиться от израильского правительства особых преференций для якобы релокации своих сотрудников, не являющихся гражданами еврейского государства, есть серьезные сомнения в искренности его слов и намерений.