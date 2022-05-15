Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские власти делают очень много для того, чтобы спасти военных с «Азовстали» в Мариуполе. По ее словам, задействованы все возможные международные организации, но Путин не дает согласия. Об этом сообщает ТСН.

«Те предложения, которые очень часто звучат в обществе — а давайте сделаем то, а давайте сделаем это — на самом деле уже были сделаны. Просто Путин не дает согласия на то, чтобы мы могли освободить наших защитников «Азовстали», — заявила Маляр.

По ее словам, если бы там можно было прямо сейчас провести военную операцию и деблокаду, ВСУ обязательно бы это сделали. Но сейчас рассматриваются разные планы.

«Мы не можем их объявлять. Сейчас задействованы практически все лидеры мира для того, чтобы говорить с Путиным, задействованы все возможные международные организации», — отметила замминистра.