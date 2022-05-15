Нет никаких проблем со сбытом дизельного топлива и бензина А-92 на АЗС под брендом SOCAR, действующих в нашей стране.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЗАО «SOCAR PETROLEUM» Узеир Габиббейли.

Узеир Габиббейли отметил, что поставка этих видов топлива осуществляется без перебоев. «В целях продажи, приема и хранения нефтепродуктов в Баку и других регионах страны действуют нефтеперевалочные базы ЗАО «SOCAR PETROLEUM». В стране их 11. Таким образом, для удовлетворения спроса на нефтепродукты другие АЗС и местные предприниматели могут обеспечить свои потребности, закупив достаточное количество нефтепродуктов с вышеназванных нефтебаз», — приводит АПА его слова.

«ЗАО «СОКАР ПЕТРОЛЕУМ» осуществляет оптовую и розничную реализацию нефтепродуктов в стране. Нам не поручали повышать цены на топливо. В целом цены на топливо отечественного производства регулируются тарифным советом. Цена на импортное топливо определяется свободным рынком», — добавил Габиббейли.