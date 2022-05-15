Финляндия приняла официальное решение о вступлении в НАТО, говорится в заявлении финского правительства.

«Финляндия подаст заявку на членство в Организации Североатлантического договора после консультаций с парламентом», — говорится в сообщении правительства.

На совместной пресс-конференции президент Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин отметили, что в данном вопросе была продемонстрирована сила демократии.

«Наше решение является историческим. Как член НАТО, мы также будем нести ответственность за безопасность Североатлантического альянса в целом», — сказала Марин.

Решение будет обсуждаться в парламенте в понедельник, и голосование, вероятно, состоится во вторник. Как ранее сообщил глава МИД Финляндии Пекка Хаависто, заявка в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе будет, по всей видимости, подана в среду.