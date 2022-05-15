Прокурор Международного суда (МУС) Организации объединенных наций (ООН) Карим Хан заявил, что в Украину на следующей неделе отправятся 42 следователя. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на газету Monde.

«На следующей неделе 42 следователя будут отправлены в Украину. Это крупнейшая отправка, которую когда-либо предпринимало мое учреждение. 30 из них были прикомандированы правительством Нидерландов, в том числе судмедэксперты и аналитики», — рассказал Хан.

По его словам, в первую очередь необходимо исследовать факты и установить истину. Хан утверждает, что у суда существуют соглашения о сотрудничестве с совместной следственной группой, созданной Польшей, Литвой и Украиной.

Прокурор отметил, что МУС сможет получить доступ к общим документам, однако не собирается делиться всеми своими документами, поскольку «обязаны следить за действиями всех сторон в конфликте».