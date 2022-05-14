Вступление Финляндии в НАТО грозит ее «уничтожением», заявил в интервью URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев.

По его словам, «России даже не придется размещать для этого у северо-западной границы ядерные боеголовки — достаточно будет другого вооружения». Но из-за попыток США нагнетать обстановку ситуация может перерасти в Третью мировую войну, и тогда в ход может пойти уже самое страшное оружие, говорит Журавлев.

«Если Финляндия хочет вступить в этот блок, соответственно, наша цель — абсолютно законная — поставить под сомнение существование этого государства. Это логично», — объявил Журавлев.