Родные бойцов «Азова», находящихся на «Азовстали», обратились к руководству Китая с просьбой выступить посредником в процедуре их вывода и экстрадиции в третью страну.

Такой страной, по их данным, может стать Турция и ее лидер Эрдоган готов принять «азовцев».

Родственники, созвавшие пресс-конференцию, сообщили, что власти Украины также уже обратились к председателю КНР Си Цзиньпину с официальным письмом по этому поводу.

Вице-премьер Ирина Верещук сегодня заявила, что продолжаются переговоры об эвакуации 60 тяжелораненых украинских бойцов с «Азовстали».