В море вышли все действующие подводные лодки Черноморского флота России, с которых РФ может запускать ракеты по Украине. Об этом пишет издание «Крым.Реалии».

Отмечается, что днем 13 мая в Южной бухте Севастополя причалы, у которых обычно стоят подводные лодки, были пусты.

Всего в составе Черноморского флота России шесть подлодок проекта «Варшавянка»: Б-261 «Новороссийск», Б-237 «Ростов-на-Дону», Б-262 «Старый Оскол», Б-265 «Краснодар», Б-268 «Великий Новгород» и Б-271 «Колпино».

Подводные лодки проекта 636 «Варшавянка» (по кодификации НАТО – Improved Kilo) – тип многоцелевых дизель-электрических подводных лодок. Дальность хода – до 7500 миль. Автономность составляет 45 суток. Экипаж – 52 человека, в том числе 12 офицеров.

Кроме минно-торпедного вооружения, подлодки типа «Варшавянка» несут крылатые ракеты типа «Калибр», применяемые в разных модификациях по морским и наземным целям. Каждая подлодка вооружена четырьмя такими ракетами.

Также в состав Черноморского флота входит подводная лодка проекта 877 «Палтус» Б-871 «Алроса», но она с мая 2019 года находится в ремонте в 13 судоремонтном заводе в Килен-бухте.