Глава Аппарата Милли Меджлиса Сафа Мирзоев освобожден от занимаемой должности в связи с достижением пенсионного возраста, передает Report.

На его место пока никто не назначен.

Отметим, что 12 мая этого года Сафе Мирзоеву исполнилось 70 лет. Накануне своего 70-летия Сафа Аббас оглы Мирзоев был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетнюю плодотворную деятельность на государственной службе Азербайджана.

Он являлся руководителем Аппарата Милли Меджлиса с 6 февраля 1997 года.