Япония запрещает с 20 мая экспорт в Россию высокотехнологиченых товаров, таких как квантовые компьютеры, 3D-принтеры, электронные микроскопы и другое оборудование.

Список товаров опубликован на сайте министерство экономики, торговли и промышленности Японии в связи с решением правительства Японии.

«В связи с международной ситуацией вокруг Украины наша страна вносит вклад в международные усилия для мира во всем мире для решения этой проблемы и в соответствии с решением правительства от 10 мая и вводит запрет на экспорт в Россию высокотехнологичных товаров (квантовых компьютеров, 3D-принтеров). Настоящие меры вступают в силу 20 мая», — говорится в указе министерства.

В частности, к вывозу в Россию запрещено оборудование для нефтепереработки, квантовые компьютеры и их компоненты, электронные микроскопы, атомно-силовые микроскопы, 3D-принтеры и расходные материалы к ним, оборудование для производства органических светодиодов, оборудование для производства микроэлектромеханических схем, оборудование для производства высоко эффективных солнечных батарей для водородного топлива и воспроизводимых видов энергии, вакуумных насосов, оборудование для охлаждения, предназначенное для крайне низких температур, материалы, осложняющие обнаружение электромагнитных волн, и другое оборудование.