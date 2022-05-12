Уровень воды в Куре растет. Это, в основном, наблюдается на территории Сальянского района.
Лишь за сегодня уровень воды в Куре поднялся на 20 сантиметров, а за последние 12 дней — на 3,1 метра, уточняет «Репорт».
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