Западные страны не ввязываются в прямой конфликт с Россией. Они объединились, чтобы помочь Украине защитить себя от российского вторжения.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Британии Бена Уоллеса в эфире Washington Post Live.

«Международное сообщество объединилось ради того, чтобы помочь Украине защитить себя в соответствии с международным законодательством. Чтобы (президент России) Путин в конце концов провалил свою миссию в Украине. Мы не ввязывались и не будем ввязываться в прямой конфликт с Россией и российской армией», — отметил он.