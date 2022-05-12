КНДР сообщила о первом за всю историю страны случае заражения коронавирусом. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Уточняется, что 8 мая взяли анализы у жителей Пхеньяна, результаты которых показали, что был обнаружен подтип штамма «омикрон» BA.2.

В связи с этим 12 мая было созвано заседание политбюро ЦК Трудовой партии КНДР, на нем присутствовал лидер страны Ким Чен Ын.

«Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи приняло решение о реализации национального карантинного проекта в связи с серьезной ситуацией, связанной с внедрением в наши помещения стелс-омикронного мутантного вируса на фоне обострения глобального кризиса в области здравоохранения», — говорится в сообщении.