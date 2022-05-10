Сегодня Карабах возрождается. Сегодня я принял участие в нескольких мероприятиях в Физули и Шуше. Во всех регионах высокими темпами идут созидательные и восстановительные работы, на всех освобожденных территориях проводятся широкомасштабные работы по благоустройству, созидательные и восстановительные работы.

Об этом сегодня заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе своего выступления в Шуше

«По существу города и села отстраиваются заново. Потому что в период оккупации враг сравнял с землей все наши города и села, разрушил все наши исторические памятники. Привел в ужасное состояние такой город, как Шуша, являющийся жемчужиной Карабаха, региона, Кавказа. Мы – хозяева этой земли уже вернулись, и эта земля, небо видят это. Видят, что каждый день предпринимается еще один шаг, связанный с развитием. Каждый день мы строим. Мы восстановим, восстанавливаем все освобожденные земли», — добавил Алиев.