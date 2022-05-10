Командир добровольческого батальона Министерства внутренних дел Украины «Луганск-1» Артем Витко опубликовал видео уличного боя в Мариуполе защитников города с россиянами. Дата съемки не указана.

На кадрах украинские военные обсуждают способы уничтожения российского танка. Кроме этого на видео запечатлена перестрелка с россиянами от первого лица.

«Просто выскочить, сесть на колено. Пехота не видит. До последнего они бежали и меня не видели», — рассказывает украинский военный, как уничтожить танк врага.