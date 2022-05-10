На концерте в честь Дня Победы на Первом канале показали снимок американских грабителей Бонни и Клайда среди военных фото. Это произошло во время исполнения певицой Зарой песни «Если б не было войны». Фотография Бонни и Клайда появилась в слайдшоу, где показывали снимки пар, разлученных войной.

Фото грабителей сделано в 1933 году.

Бонни Паркер и Клайд Берроу вели преступную деятельность в США во времена Великой депрессии, напоминает «Инсайдер». Считается, что по их вине погибло как минимум 9 полицейских и несколько гражданских лиц. На счету у них более десятка ограбленных банков. Их убили полицейские в штате Луизиана в 1934 году.

