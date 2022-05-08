Командующий ВМС КСИР контр-адмирал Али Реза Тангсири предупредил противников, что любая угроза интересам Ирана вызовет разрушительную реакцию страны, сообщает Tasnim.

В ходе выступления на культурном мероприятии в городе Мешхед на северо-востоке страны контр-адмирал Тангсири заявил, что все военные подразделения вооруженных сил Ирана достигли приемлемого уровня боеготовности.

Подчеркнув успехи ВМС КСИР в повышении боевых возможностей и достижении надежного уровня боеготовности, генерал сказал: «Враги знают, что если они планируют создать какую-либо угрозу на море ресурсам и интересам Исламской Республики, они получат решительный ответ на более высоком уровне так, что пожалеют об этом».