Российские войска за прошедшие сутки ракетами обстреляли жилые кварталы Николаева, Вознесенска и Очакова. В результате чего погиб один человек, еще 27 получили ранения.

Об этом сообщает глава Николаевского областного совета Анна Замазеева в Telegram.

«К сожалению, имеем тяжелых раненых и погибшую. Погибша я- пожилая женщина, которая всю жизнь работала учительницей рус. языка и литературы в одной из наших школ. В общем, за минувшие сутки на Николаевщине ранены 27 человек. К счастью, детей среди пострадавших нет», — написала она.

По ее словам, всего по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 159 граждан, пострадавших от атак оккупантов на область.