Президент России Владимир Путин поздравил лидеров и граждан стран СНГ, а также народы Грузии и Украины с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне, сообщила пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин направил поздравительные послания лидерам и гражданам Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Абхазии, Южной Осетии, а также народам Грузии и Украины по случаю 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Путин также выразил уверенность в том, что «традиции братской дружбы и взаимовыручки, закаленные в суровые военные годы, были и остаются незыблемой основой для построения и развития конструктивных, добрососедских отношений между нашими странами и народами».