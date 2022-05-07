Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в ближайшие недели Украине следует быть готовой к «наступлению россиян и еще большей жестокости, еще большего разрушения жизненно важной инфраструктуры и жилых районов».

В Альянсе при этом не исключают, что война Украины и РФ займет годы. Чтобы этого не допустить, по словам Столтенберга, Запад активно вооружает Украину.

«В долгосрочной перспективе Украина не может защищаться оружием советских времен, а должна перейти на современное западное оружие. Только так Киев сможет успешно отразить российское вторжение», — заявил он в интервью Welt Am Sonntag.